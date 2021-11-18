«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح

غلاف كتاب «ملحمة نيكسون – أسطورة رئيس لا ينسى»، (أرشيفية: الإنترنت)

أهدت وكالة الأنباء الليبية «وال»، سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومكتبة «كونغرس»، نسختين من كتاب «ملحمة نيكسون – أسطورة رئيس لا ينسى»، للمؤلف والكاتب الصحفي أبوالقاسم عمر راجح.

ويتناول الكتاب سيرة الرئيس نيكسون في الحياة السياسية الأميركية، حيث يقول مؤلفه أبوالقاسم: «إذا أردت أن تعرف كيف تُصنع السياسة في أميركا، فعليك أن تقرأ سيرة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، فهو يلخص أميركا، سواء التي نكرهها ونخشاها، أو التي نحاول أن نفهمها»، حسب الوكالة.

ويتابع أبوالقاسم: «إنه يختزل ما تعنيه أميركا من قوة وإنجازات وخطط ونجاح وفشل، حتى الحُلم الأميركي يختزله نيكسون، فهو كان عضوًا في مجلسي النواب والشيوخ، ثم تولى منصب نائب رئيس لفترتين متتاليتين مع الرئيس الجنرال أيزنهاور قائد قوات الحلفاء المناصرة في الحرب العالمية الثانية، وأخيرًا صار رئيسًا للبلاد لفترتين، واستقال في الفترة الثانية تحت ضغط ما سُمي بقضية ووترغيت».

وأضاف أن نيكسون «الجمهوري العنيد»، قّدم للعالم أسماء كبيرة في عالم السياسة، منهم من صار رئيسًا، مثل «فورد وريجان وبوش الأب»، ومنهم من شهرته فاقت أرجاء العالم مثل وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، والوزير وليم روجرز صاحب ما عرف بمبادرة السلام بين العرب والإسرائيليين، وهو من فتح الطريق أمام إنهاء عزلة الصين، وأطلق العنان للتعاون الصيني - الغربي الذي أوصل بكين إلى مستوى عالٍ من النمو والاقتصاد والتقنية، وهو أول رئيس تحدث مع رواد الفضاء فوق سطح القمر، وأول من ساعد المهندسين على الاستعجال بالربط المشترك لمصادر المعرفة وهي فكرة «الإنترنت».

وسلط مؤلف الكتاب الضوء على زيارة نيكسون لليبيا وهو نائب للرئيس، حين تجول في شوارع طرابلس رفقة زوجته، ليكون بذلك أرفع مسؤول أميركي زار البلاد حتى الآن، لكل هذا وغيره من القضايا التي تناولها كتاب «ملحمة نيكسون»، الذي يشمل مقابلة مع حفيد الرئيس الراحل.