السوق الرسمية: الدولار يتراجع والإسترليني يرتفع أمام الدينار

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر الدولار قرشًا مسجلًا 4.59 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت سعر اليورو عند 5.19 دينار، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني قرشين إلى 6.19 دينار مقابل 6.17 دينار أمس.

وهبط سعر الليرة التركية قرشًا مسجلة 0.43 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

وأما العملات العربية، فقد استقر سعر الدينار التونسي عند 1.59 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.