نورلاند: واشنطن تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء.. والمعرقلون «سيدفعون الثمن»

السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

قال المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء، رغم «تفهمه المخاوف حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، والجدل الذي يدور حولهم».

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الليبية «وال» مع نورلاند اليوم الأربعاء، حيث أجرى لقاءات بخصوص الانتخابات.

وتابع السفير الأميركي أن موقف بلاده هو «العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية، وأن يكون هناك موقفًا واضحًا بشأن من يثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت بأنهم سيدفعون الثمن».

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ولفت، في المقابلة، إلى أن «العملية السياسية في ليبيا تشهد تقدمًا إلى الامام»، متابعًا: «نحن على علم بجهود التشويه والتضليل لتوظيف الفضاء الإعلامي لجعل البيئة الانتخابية أكثر صعوبة»، مشيرًا إلى أن بلاده ستقوم بدعم الجهود من أجل وصول مراقبين دوليين للعملية الانتخابية.

لقاءات نورلاند مع مرشحين

وأوضح نورلاند أنه «يتحين الفرصة للحديث مع المرشحين والاستماع إلى آرائهم وأولوياتهم لخدمة ليبيا، وكيف سيقودون البلاد في الاتجاه الصحيح وبناء مستقبل أفضل لكل الليبيين».

وقال إنه استمع إلى بعض «المرشحين الأذكياء، وكان بينهم امرأة، وهي أول مرشحة من النساء لمنصب رئيس الدولة، وأن هؤلاء المرشحين تعهدوا بأنهم يدعمون نزاهة العملية الانتخابية وسوف يحترمون نتائجها».

إغلاق مراكز انتخابية

وأشار السفير الأميركي إلى مسؤولة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية حيال ما جرى تداوله بشأن إغلاق بعض المراكز الانتخابية، لافتا إلى أن الحكومة مسؤولة عن تأمين الانتخابات، وتمهيد الطريق لإجراءات ناجحة.

وأغلق محتجون عددًا من مراكز الاقتراع في غريان والزاوية، مرددين شعارات معارضة لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قدم أوراق ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها صباح الأحد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».