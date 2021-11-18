نورلاند: واشنطن تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء.. والمعرقلون «سيدفعون الثمن»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 01:52 صباحا
السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

قال المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء، رغم «تفهمه المخاوف حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، والجدل الذي يدور حولهم».

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الليبية «وال» مع نورلاند اليوم الأربعاء، حيث أجرى لقاءات بخصوص الانتخابات.

وتابع السفير الأميركي أن موقف بلاده هو «العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية، وأن يكون هناك موقفًا واضحًا بشأن من يثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت بأنهم سيدفعون الثمن».

- نورلاند: ناقشت مع الكوني توفير دعم دولي «أفضل» لجهود الليبيين استعدادا للانتخابات
- نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
- اللافي: دعم أميركي لخارطة الطريق السياسية في ليبيا

ولفت، في المقابلة، إلى أن «العملية السياسية في ليبيا تشهد تقدمًا إلى الامام»، متابعًا: «نحن على علم بجهود التشويه والتضليل لتوظيف الفضاء الإعلامي لجعل البيئة الانتخابية أكثر صعوبة»، مشيرًا إلى أن بلاده ستقوم بدعم الجهود من أجل وصول مراقبين دوليين للعملية الانتخابية.

لقاءات نورلاند مع مرشحين
وأوضح نورلاند أنه «يتحين الفرصة للحديث مع المرشحين والاستماع إلى آرائهم وأولوياتهم لخدمة ليبيا، وكيف سيقودون البلاد في الاتجاه الصحيح وبناء مستقبل أفضل لكل الليبيين».

وقال إنه استمع إلى بعض «المرشحين الأذكياء، وكان بينهم امرأة، وهي أول مرشحة من النساء لمنصب رئيس الدولة، وأن هؤلاء المرشحين تعهدوا بأنهم يدعمون نزاهة العملية الانتخابية وسوف يحترمون نتائجها».

إغلاق مراكز انتخابية
وأشار السفير الأميركي إلى مسؤولة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية حيال ما جرى تداوله بشأن إغلاق بعض المراكز الانتخابية، لافتا إلى أن الحكومة مسؤولة عن تأمين الانتخابات، وتمهيد الطريق لإجراءات ناجحة.

وأغلق محتجون عددًا من مراكز الاقتراع في غريان والزاوية، مرددين شعارات معارضة لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قدم أوراق ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها صباح الأحد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كروس أوفر جديدة من هوندا