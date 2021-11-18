السايح يبحث مع النائب العام الحالة الجنائية للمرشحين للانتخابات

جانب من لقاء رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والنائب العام المستشار الصديق الصور، الأربعاء 19 نوفمبر 2021 (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع النائب العام المستشار الصديق الصور الحالة الجنائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك» بأن اللقاء الذي عقد الأربعاء في مكتب النائب العام، تناول «جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية لدى المرشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب».

وأضاف البيان أن اللقاء تناول على وجه الخصوص تحقق «المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المرشحين، من واقع سجلات النيابة العامة».

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ونصت شروط الترشُّح على منصب رئيس الدولة التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق، أن يقدم المرشح إقرارًا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يرفق الإقرار بشهادة الحالة الجنائية.

فيما يدور تساؤل حول أهلية ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، بينما هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».

وفي شهر مايو الماضي، قضت المحكمة العليا في ليبيا بإسقاط حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام القذافي، وألغت قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة.