مجلس الوزراء يقر مبادرة لدعم ألف مشروع ريادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 10:37 مساء
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021. الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، على مبادرة وزارة العمل تحت مسمى «برنامج قدرات» لدعم ألف مشروع ريادي لاستيعاب عشرة آلاف باحث عن العمل.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماع اليوم الأربعاء على تخصيص عقار لوزارة العمل لإنشاء المركز النوعي للتدريب.

وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن المجلس وافق على اعتماد مقترح خطة عمل موحدة بين الوزارات المعنية لمعالجة ملف الباحثين عن العمل من خريجي قطاعات النفط.

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كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء خمسة مراكز تدريب لبلدية بنغازي وترهونة والزنتان وشحات وهون.

وكان رئيس الحكومة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قال في السابق، إن الحكومة ستعلن برنامج الإيجار التمويلي، ويتمثل في تقديم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة للجهات الحكومية المعنية، لدراسته والموافقة على تمويل تلك المشروعات لأصحابها.

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