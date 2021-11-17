عقيلة صالح يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

عقيلة أثناء إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (لقطة من فيديو بثته قناة الحدث السعودية)

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدًا استطاعته تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية للبلاد.

وأكد صالح، في كلمة بثتها قناة «الحدث» الإخبارية السعودية، احترامه للإعلان الدستوري الذي «هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعًا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وركيزة أساسية يجب الاهتمام بها ضمن إعادة البناء».

وأكد عقيلة أنه يعمل «على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنًا رئيسيًّا لبناء الوطن واستقراره، وواجبًا شرعيًّا وأساسًا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء».

وشدد صالح في كلمته على أن «الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد» وعلى «وجوب الحفاظ على الطابع المدني للدولة»، داعيًا الليبيين إلى الالتزام بالانتخابات المقبلة لأنها «سبيل أساسي لإنهاء التدخل الأجنبي» في البلاد.

كما أكد حرصه على «استرداد مكانة ليبيا وعزّها»، وعلى توحيد المؤسسات ودعم القوى الأمنية و«أن تكون الحكومة حيث يكون المواطن» وكذلك «دور المجتمع المدني في الشؤون العامة»، متعهدًا بالعمل على «خطة تنموية تستفيد من الموارد النفطية» و«إلغاء مركزية القرار في خطة الإنماء» لأن «الاقتصاد يقوم على محاربة الفساد».