عقيلة صالح يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 09:31 مساء
عقيلة أثناء إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (لقطة من فيديو بثته قناة الحدث السعودية)

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدًا استطاعته تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية للبلاد.

وأكد صالح، في كلمة بثتها قناة «الحدث» الإخبارية السعودية، احترامه للإعلان الدستوري الذي «هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعًا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وركيزة أساسية يجب الاهتمام بها ضمن إعادة البناء».

وأكد عقيلة أنه يعمل «على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنًا رئيسيًّا لبناء الوطن واستقراره، وواجبًا شرعيًّا وأساسًا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء».

وشدد صالح في كلمته على أن «الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد» وعلى «وجوب الحفاظ على الطابع المدني للدولة»، داعيًا الليبيين إلى  الالتزام بالانتخابات المقبلة لأنها «سبيل أساسي لإنهاء التدخل الأجنبي» في البلاد.

كما أكد حرصه على «استرداد مكانة ليبيا وعزّها»، وعلى توحيد المؤسسات ودعم القوى الأمنية و«أن تكون الحكومة حيث يكون المواطن» وكذلك «دور المجتمع المدني في الشؤون العامة»، متعهدًا بالعمل على «خطة تنموية تستفيد من الموارد النفطية» و«إلغاء مركزية القرار في خطة الإنماء» لأن «الاقتصاد يقوم على محاربة الفساد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كروس أوفر جديدة من هوندا