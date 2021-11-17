ضبط تشكيل عصابي يجلب أقراص الهلوسة من أوروبا بحوزته 13 ألف قرص مخدر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:48 مساء
المضبوطات, (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط تشكيل عصابي يجلب أقراص الهلوسة من دولة أوروبية، بحصيلة ضبط وصلت إلى 13 ألف قرص مخدر.

 وقالت الإدارة في بيان اليوم، إن معلومات وردت لها بوجود تشكيل عصابي يجلب أقراص الهلوسة من دولة أوروبية، وبعد التحري والمراقبة اخترقت عناصرها، هذا التشكيل ورصدت أحد أفراده والمقيم داخل ليبيا.

وأوضحت الإدارة أن هذا الشخص يقوم ببيع وتحويل المبالغ المالية إلى أشخاص بدولة أوربية، فيما اتفقت عناصر الإدارة معه على شراء 13 ألف قرص من نوع «XTC»، عن طريق المصدر بمبلغ 78 ألف دينار.

وبحسب البيان، ألقي القبض على المتهم من خلال كمين محكم بمدينة طرابلس، متلبساً وبحوزته 13 ألف قرص، يشتبه في كونها من أقراص الهلوسة، وبعد الاستدلال معه اعترف على الأشخاص الآخرين المقيمين خارج ليبيا.

وأكدت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيل المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

المضبوطات, (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
المضبوطات, (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
المضبوطات, (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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