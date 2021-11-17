دوريات الدعم المركزي تؤمن 54 شاحنة نقل وقود في طريقها إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:45 مساء
الدوريات الأمنية المرافقة لشاحنات نقل الوقود المتجهة لى سبها. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، إن دوريات أمنية مشتركة تابعة للإدارة العامة للدعم المركزي أمنت وصول 54 شاحنة تحمل وقودا إلى مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» استمرار الدوريات الأمنية المشتركة التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي في مرافقة وتأمين شحنات الوقود المتجهة إلى مناطق الجنوب.

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وأوضحت الوزارة أن الشاحنات الـ 54 منها 38 شاحنة تحمل وقود البنزين، و12 شاحنة ديزل، و4 شاحنات تحمل 80 طنا من الغاز المسال.

وأشارت الوزارة إلى أن الدوريات الأمنية قامت بتأمين شاحنات نقل الوقود إلى مناطق القريات والشويرف بهدف إيصالها إلى مدينة سبها وتوزيعها على كافة المحطات ومراكز التوزيع بمدن ومناطق الجنوب.

الدوريات الأمنية المرافقة لشاحنات نقل الوقود المتجهة لى سبها. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية المرافقة لشاحنات نقل الوقود المتجهة لى سبها. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية المرافقة لشاحنات نقل الوقود المتجهة لى سبها. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية المرافقة لشاحنات نقل الوقود المتجهة لى سبها. (وزارة الداخلية)
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