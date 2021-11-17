إصدار أول شهادة للحالة الجنائية إلكترونيا من فرع جهاز المباحث الجنائية سبها

مسؤولو البحث الجنائي في سبها يتابعون إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، إصدار أول شهادة للحالة الجنائية إلكترونيًّا من فرع جهاز المباحث الجنائية في سبها، معلنة تفعيل نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيًّا في كافة فرع المباحث الجنائية على مستوى ليبيا.

وأكدت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الفروع التي تعمل الآن هي فرعا «طرابلس، سبها»، منوهة إلى أنه جارٍ العمل لتفعيل الخدمة بفرع بنغازي، كما ستشمل الخدمة كافة الفروع الأخرى على مستوى ليبيا من قبل مهندسي مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة لكي يتسنى للمواطنين استخراج شهادة الحالة الجنائية إلكترونيًّا وتوفير الوقت والجهد عليهم.

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وأشارت الوزارة إلى أن رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد محمود عاشور، أصدر تعليماته بمباشرة تفعيل النظام بفروع مصراتة، الزاوية، وغريان، بالتنسيق مع مدير عام مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه بإمكان المواطنين استخراج شهادة الحالة الجنائية عبر الرابط التالي: ‏https://moi.gov.ly/نظام-إصدار-الحالة-الجنائية/

مسؤولو البحث الجنائي في سبها يتابعون إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية. (وزارة الداخلية)

مسؤولو البحث الجنائي في سبها يتابعون إصدار أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية. (وزارة الداخلية)