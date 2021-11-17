مجلس الوزراء يكلف عواطف الطشاني مديرة لقناة «ليبيا الوطنية»

عواطف الطشاني مديرة قناة ليبيا الوطنية, (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، أن مجلس الوزراء كلف عواطف الطشاني مديرة لقناة «ليبيا الوطنية».

جاء ذلك في منشور مقتضب لصفحة «حكومتنا» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- حمودة: وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها بالقطاعات العامة

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمودة، إن وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها في جميع الجهات العامة، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ المرتبات والإفراجات المالية للمرتبات الموقوفة.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم معالجات إدارية لعدد من القطاعات تشمل تسوية أوضاع عدد من الموظفين في عدد من الجهات العامة، كما أقر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين بداية من شهر أكتوبر لما يقارب 600 ألف موظف في قطاع التعليم في إطار الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.