مجلس الوزراء يكلف عواطف الطشاني مديرة لقناة «ليبيا الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 07:13 مساء
عواطف الطشاني مديرة قناة ليبيا الوطنية, (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، أن مجلس الوزراء كلف عواطف الطشاني مديرة لقناة «ليبيا الوطنية».

جاء ذلك في منشور مقتضب لصفحة «حكومتنا» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- حمودة: وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها بالقطاعات العامة

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمودة، إن وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها في جميع الجهات العامة، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ المرتبات والإفراجات المالية للمرتبات الموقوفة.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم معالجات إدارية لعدد من القطاعات تشمل تسوية أوضاع عدد من الموظفين في عدد من الجهات العامة، كما أقر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين بداية من شهر أكتوبر لما يقارب 600 ألف موظف في قطاع التعليم في إطار الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كروس أوفر جديدة من هوندا