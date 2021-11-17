شبكة النساء المنتخبات في ليبيا تعقد مؤتمرها التنظيمي الثاني في تونس الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 06:58 مساء
ورشة عمل لشبكة النساء المنتخبات، على المستوى المحلي في ليبيا, (أرشيفية : صفحة الشبكة على فيسبوك)

تعقد شبكة النساء المنتخبات، على المستوى المحلي في ليبيا، مؤتمرها التنظيمي الثاني، بتونس، الجمعة المقبل، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «دعم المشاركة السياسية المحلية للنساء في ليبيا».

وقالت الشبكة، في بيان اليوم، إن المؤتمر يأتي في إطار أنشطة الدعم التي يقدمها برنامج تطوير الخدمات وترسيخ المساءلة على المستوى المحلي (إيصال) للشبكة، الذي ينفذه المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية (CILG- VNG International)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الهولندية، كما تسهم وكالة التعاون الألماني في دعم المؤتمر.

وبحسب البيان، يشهد المؤتمر حضور مسؤولين سامين من الإدارة البلدية الليبية، وأكثر من 200 مشارك بين عضوات مجالس محلية منتخبة وممثلات وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين في مجال الحوكمة الشاملة والتنمية المحلية، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف لدعم المشاركة السياسية المحلية للقيادات النسائية حاليًا، والنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف بلدان المنطقة حول برامج ومبادرات دعم حضور المرأة في المجالس المنتخبة وفي مواقع القرار، كما سيعرض قصص نجاح لقيادات نسائية أسهمت في تعزيز الخدمات البلدية الشاملة.

كما يستهدف المؤتمر التوعية حول ضرورة تفعيل مشاركة المرأة الليبية في الحياة المحلية والسياسية، ودعم آليات صعودها إلى المجالس المنتخبة.

وتأسست شبكة النساء المنتخبات الليبية العام 2017، وتضم أكثر من 90عضوة، فيما تتمثل أهدافها في تعزيز قدرات النساء المنتخبات وتبادل الخبرات والتجارب حول قضايا المرأة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ومناهضة كل أشكال العنف ضد النساء المنتخبات، والمساهمة في فض النزاعات وإرساء الاستقرار في ليبيا، وفق البيان.

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