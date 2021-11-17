وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تبحث مع الرابطة الإيطالية الموحدة سبل التعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 05:41 مساء
من اجتماع ممثلي وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والرابطة الإيطالية الموحدة, (وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية)

عقد رئيس الفريق الاستشاري والاقتصادي بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أحمد الأحجل، ومستشار الوزير الدكتور عماد بحري، اجتماعًا مع الرابطة الإيطالية الموحدة بحضور عدد من أصحاب الأعمال في إيطاليا، لمناقشة سُبل التعاون المشترك بين الجانبين الليبي والإيطالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الاجتماع الذي عُقِد عن طريق الفيديو، جاء بتوجيهات من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور سلامة الغويل.

وأشار الأحجل، إلى اهتمام الغويل بتهيئة سوق العمل الليبية، وتطويرها لاستيعاب فرص استثمارية جديدة وعرضها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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فيما تطرق بحري، للحديث حول أهمية التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والاستشارية بإيطاليا، في مجال المشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف نقل خبرتها إلى ليبيا.

وأكد الجانبان ضرورة تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار المختلفة.

من اجتماع ممثلي وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والرابطة الإيطالية الموحدة, (وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية)
من اجتماع ممثلي وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والرابطة الإيطالية الموحدة, (وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية)
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