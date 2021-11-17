مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية

مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب, (الإنترنت)

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية لأربع فئات، بشرط انطباق الشروط المقررة قانونًا عليهم.

وأوضحت المصلحة، في بيان الثلاثاء، أن اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية، بدأت تلقي طلبات الحصول على الجنسية، عملًا بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 322 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية لأربع فئات تشمل «من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، أو أبناء المواطنات الليبيات، أو زوجة المواطن الليبي والأرملة والمطلقة الحاضنة، وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم».

وقالت المصلحة، إن تلقي طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية، سيكون في أربع مناطق تشمل طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، وذلك تنفيدًا لقرار وزير الداخلية رقم 1537 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجان فرعية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية في هذه المناطق.

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طالبت اللجنة جميع المعنيين، بضرورة تقديم طلباتهم للجان الفرعية بشكل شخصي، كل حسب محل إقامته، حيث تمارس اللجنة الفرعية طرابلس، اختصاصها بفرع جوازات طرابلس، واللجنة الفرعية بنغازي بفرع جوازات بنغازي، واللجنة الفرعية سبها بفرع جوازات سبها، واللجنة الفرعية مصراتة بفرع جوازات مصراتة.