بالصور: انطلاق المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 03:29 مساء
المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب، اليوم، والمنعقد بفندق كورنثيا بطرابلس.

حضر المؤتمر وزير الداخلية خالد مازن، ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف عميد امحمد مختار، وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات وضباط من وزارة الداخلية، وهيئة السلامة الوطنية وعدد من المهتمين بنزع الألغام، وفق بيان للوزارة أمس.

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وبحسب البيان، يهدف المؤتمر إلى تقييم الآثار الناجمة عن الألغام والمتفجرات ومخلفات الحروب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تصاحب عمليات إزالة مخلفات الحروب، وآليات تدريب العناصر المكلفة بإزالة هذه المخلفات والرفع من كفاءاتهم في هذا المجال.

كما يناقش المؤتمر توفير قاعدة بيانات لعمليات الإزالة على مستوى ليبيا، والرفع من مستوى الوعي لدى صناع القرار بأهمية البرنامج الخاصة في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر يُعقد خلال اليوم وغدًا، برعاية وزارة الداخلية وهيئة السلامة الوطنية بالتعاون مع منظمة آقار الحياة وإدارة الهندسة العسكرية.

المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
المؤتمر الأول حول نزع الألغام ومخلفات الحروب, طرابلس, 17 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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