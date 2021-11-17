المفوضية: 826 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية

متابعة توزيع بطاقة الناخب على المواطنين بمراكز الاقتراع في سرت. (الإنترنت)

ارتفع إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 826 مرشحًا ومرشحة حتى أمس الثلاثاء، حسب التقرير اليومي والتراكمي لتسجيل المرشحين الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتصدرت الدائرة الـ11 قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح حتى الثلاثاء، مع 100 طلب ترشح بينهم 14 طلبًا تقدمت به سيدات، فيما تذيلت القائمة الدائرتان الخامسة والسابعة مع 36 طلب ترشح.

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وسبق أن نبَّهت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يُعد «قبولاً مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، لافتة إلى إجرائها تدقيقًا في البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ويلي ذلك مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.