معيتيق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 02:51 مساء
معيتيق خلال إلقائه كلمة عقب ترشحه للرئاسة في طرابلس، 17 نوفمبر 2021، (بث مباشر لمفوضية الانتخابات)

تقدَّم عضو المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، بأوراق ترشُّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وألقى معيتيق كلمة، بعدما انتهى من إجراءات تسليم الأوراق إلى مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، اليوم الأربعاء، حسبما ظهر في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال إن البلاد تمر «بوقت عصيب من الانقسام والاختلاف في السلطات التنفيذية، وحتى التشريعية»، متابعًا: «حان الوقت لبناء البلاد، وإنهاء الانقسام في الوطن، فليبيا تحتاج الكثير».

وأضاف أن البلاد عاشت العديد من الانقسامات التي أضرت بسيادتها، منبهًا إلى «معاناة المواطن الليبي من الأوضاع الاقتصادية الصعبة» حاليًا.

واختتم: «أتمنى أن يلهم الله الصواب لليبيين باختيار الشخصيات القادرة على إنهاء هذه المعاناة، وكلنا أمل أن تنال رؤيتنا الاقتصادية لرفع المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام الوطني في كل المؤسسات، وبناء دولة ليبية قوية متحدة قادرة على مجابهة كل التحديات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية: تراجع ملحوظ في عدد المدخنين حول العالم