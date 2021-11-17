معيتيق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

معيتيق خلال إلقائه كلمة عقب ترشحه للرئاسة في طرابلس، 17 نوفمبر 2021، (بث مباشر لمفوضية الانتخابات)

تقدَّم عضو المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، بأوراق ترشُّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وألقى معيتيق كلمة، بعدما انتهى من إجراءات تسليم الأوراق إلى مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، اليوم الأربعاء، حسبما ظهر في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال إن البلاد تمر «بوقت عصيب من الانقسام والاختلاف في السلطات التنفيذية، وحتى التشريعية»، متابعًا: «حان الوقت لبناء البلاد، وإنهاء الانقسام في الوطن، فليبيا تحتاج الكثير».

وأضاف أن البلاد عاشت العديد من الانقسامات التي أضرت بسيادتها، منبهًا إلى «معاناة المواطن الليبي من الأوضاع الاقتصادية الصعبة» حاليًا.

واختتم: «أتمنى أن يلهم الله الصواب لليبيين باختيار الشخصيات القادرة على إنهاء هذه المعاناة، وكلنا أمل أن تنال رؤيتنا الاقتصادية لرفع المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام الوطني في كل المؤسسات، وبناء دولة ليبية قوية متحدة قادرة على مجابهة كل التحديات».