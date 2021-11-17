ضبط متهمين بسرقة استراحات في القره بوللي

متهمان بسرقة استراحات في القره بوللي، 16 نوفمبر 2021، (الداخلية)

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي القره بوللي شخصين تورطا في جرائم سرقة استراحات بطريق المصيف في المدينة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ من مواطن بخصوص سرقة استراحة يسكنها سودانيون يعملون معه، من قبل شابين، وذلك تحت تهديد سلاح أبيض، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتمكَّن أعضاء القسم، بعد التحري وجمع المعلومات، من التعرف عليهما وإيقافهما، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة السابقة، إضافة إلى عمليات سطو أخرى للاستراحات.

وأشار البيان إلى اتخاذ القسم جميع الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.