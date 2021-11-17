المفوضية: 5 مرشحين جدد للرئاسة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 01:38 مساء
من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إن مقراتها شهدت أمس الثلاثاء، «تزايدًا ملحوظًا» في أعداد المتقدمين للترشُّح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدَّم خمسة مرشحين لهذا الاستحقاق، ما يرفع العدد الإجمالي للمرشحين لهذه الانتخابات منذ فتح باب الترشح في الثامن من نوفمبر الجاري إلى عشرة.

وتقدَّم للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من: المرشح محمد المزوغي، والمرشح عبدالله ناكر، والمرشح فتحي بن شتوان، والمرشح عبدالحكيم زامونة، فيما تقدم للترشُّح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح خليفة حفتر، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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وبذلك، يرتفع عدد المرشحين الكلي للانتخابات الرئاسية المقرَّرة في 24 ديسمبر المقبل إلى عشرة مرشحين.

ونبَّهت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يُعد «قبولاً مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، لافتة إلى إجرائها تدقيقًا في البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ويلي ذلك مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.

وأعلنت المفوضية منذ الثامن من الشهر الجاري فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وبدأت في توزيع بطاقات الناخبين. وحتى أمس الثلاثاء، تقدم 721 مرشحًا ومرشحة لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

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