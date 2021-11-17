44 مرشحا للانتخابات البرلمانية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 01:36 مساء
مرشح للانتخابات البرلمانية يتقدم بأوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية أجدابيا، 17 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

أعلن رئيس مكتب الإدارة الانتخابية أجدابيا، محمد الرقعي، تقدُّم 44 مواطنًا ومواطنة بأوراقهم للترشح في الانتخابات البرلمانية بالمدينة.

وأضاف الرقعي، في تصريحٍ إلى «بوابة الوسط»، أنّ وحدة تسجيل المرشحين بالمكتب تشهد إقبالاً كبيرًا، حيث استقبلت 11 مرشحًا اليوم الأربعاء، بينهم سبعة رجال وأربع سيدات.

وأضاف الرقعي، أنه بعد التأكُّد من المستندات المطلوبة المتعلّقة بالانتخابات البرلمانية، جرى إدخال جميع البيانات المتعلِّقة بالمرشحين في منظومة المكتب.

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وفي 9 نوفمبر الجاري، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشُّح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنها «أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يحمل جنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له بذلك، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة».

كما يُطلب من المرشَّح أن يُزكَّى من 100 ناخب من دائرته الانتخابية، ويُشترط في التزكية أن تكون موقّعة ممن صدرت عنه، ومصدقًا عليها من محرر عقود معتمد، بالإضافة إلى إيداع 500 دينار في حساب المفوضية غير قابلة للرد، تؤول إلى الخزانة العامة، أو يُقدَّم صك مصدقًا باسم المفوضية.

مرشح آخر خلال تقديمه أوراقه.
مرشحة خلال إنهائها إجراءات الترشح.
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