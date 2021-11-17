برئاسة عون.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة الليبية- الروسية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 12:25 مساء
عون يترأس الاجتماع الأول للجنة الليبية- الروسية المشتركة، 16 نوفمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)

عُقد بديوان وزارة النفط والغاز، الاجتماع الأول للجنة المشتركة الليبية- الروسية، الثلاثاء، برئاسة وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد إمحمد عون بصفته رئيس الجانب الليبي.

وناقش الاجتماع «جملة من المواضيع المتعلقة بسير التعاون بين الجانبين ومن بينها استعراض التعاون في مجال السكة الحديدية، والكهرباء، والنفط والغاز، والمطاحن، والأعلاف، والتعليم العالي، والمجال الصحي»، وفق بيان صادر عن وزارة النفط والغاز.

- خطة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا

وحثّ عون خلال الاجتماع، على «إنجاز مهام عمل اللجنة في الوقت المناسب، بما يخدم مصالح الدولة الليبية»، مؤكدًا «أهمية التعاون  المشترك مع الدولة الروسية». في حين خلص الاجتماع إلى التأكيد على «أهمية تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة والاستفادة من خبرة الشركات الروسية في الاستثمار في المشاريع الحيوية ذات العائد الاقتصادي للدولة الليبية، على أن تُجرى متابعة الاقتراحات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة من خلال التنسيق المستمر بين أعضائها لحين انعقاد الاجتماع الثاني».

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عمر محمد كتي، وعدد من المديرين والمستشارين من قطاعات الدولة التي لها اتفاقيات وبرامج تعاون اقتصادي وفني وتقني مع الجانب الروسي،  إضافة إلى عدد من مديري الإدارات بوزارة النفط والغاز.

وفي أكتوبر، بدأت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة الليبية- الروسية المشتركة، حيث اجتمع عون بصفته رئيس الجانب الليبي مع وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي، عمر كتي، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، أحمد الديب، بحضور مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي بوزارة النفط والغاز، إسماعيل أبو منيار.

عون يترأس الاجتماع الأول للجنة الليبية- الروسية المشتركة، 16 نوفمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)
عون يترأس الاجتماع الأول للجنة الليبية- الروسية المشتركة، 16 نوفمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)
عون يترأس الاجتماع الأول للجنة الليبية- الروسية المشتركة، 16 نوفمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)
عون يترأس الاجتماع الأول للجنة الليبية- الروسية المشتركة، 16 نوفمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)
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