علي زيدان يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 12:24 مساء
رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان خلال تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة في طرابلس، 17 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر لمفوضية الانتخابات)

تقدَّم رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر زيدان، في بث مباشر لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الأربعاء.

واُختير زيدان لمنصب رئيس الوزراء من قبل المؤتمر الوطني العام في 14 أكتوبر العام 2012، وتولى السلطة فعليًا في 14 نوفمبر بعد موافقة المؤتمر على تشكيلة حكومته وتأديتها اليمين الدستورية.

ثم حجب المؤتمر الوطني الثقة عن حكومته في 11 مارس العام 2014، وكلف حينها عبدالله الثني بتسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد.

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