غرق 10 مهاجرين وإنقاذ 99 آخرين قبالة السواحل الليبية

سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود. (وكالة آكي)

أعلنت منظمة إنسانية مأساة أخرى في البحر الأبيض المتوسط، حيث فقد عشرة أشخاص حياتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

لقي عشرة مهاجرين حتفهم في عرض البحر قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، فيما أُنقذ 99 شخصًا، بحسب ما أفاد مشروع «آلارم فون» الإنساني التابع لمنظمة «ووتش زا ميد» غير الحكومية.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن المشروع قوله: «أُبلغنا عن قارب مكتظ غادر الساحل الليبي، كان الضحايا (عشرة) على متنه إلى جانب 99 آخرين أنقذتهم السفينة جيو بارينتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود».

وأضاف: «عندما وصلت إليهم السفينة على بعد حوالي 30 ميلًا بحريًا عن الساحل الليبي، لم يكن هناك ما يمكن فعله بالنسبة للضحايا العشر.

غرق 1225 مهاجرًا منذ بداية العام

وعثر على الضحايا العشر في «قاع القارب الخشبي المكتظ»، حسب منظمة «أطباء بلا حدود»، مبينةً أنها «عشر حالات وفاة كان يمكن تجنبها، مثل 1225 آخرين فقدوا حياتهم أثناء عبورهم البحر الأبيض

المتوسط ​​منذ بداية العام».

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الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية

وأوضحت المنظمة «تُوفي الأشخاص العشرة اختناقًا بعد 13 ساعة من السفر في عرض البحر. طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​القاتلة. كيف يمكننا قبول ذلك في العام 2021؟».

وأشارت إلى أن «أصغر مهاجر على متن سفينة (جيو بارينتس)، طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر»، وذكرت أنه بعد عمليات الإنقاذ الأخيرة، هناك على متن سفينتنا 186 شخصًا، بينهم عديد النساء والأطفال الصغار، وعلقت «يبدو أن كثيرين منهم مصدومون جرّاء المحنة المروعة، فقد كان البحر يجرفهم لساعات وهم يكابدون الخوف على حياتهم. يجب إيصالهم إلى ميناء أمان بأسرع وقت ممكن».

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أبحرت 11 ألف رحلة بحرية من ليبيا، بزيادة 73% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في البلاد، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين أُنقذوا في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرًا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».