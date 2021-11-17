ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

صعد متوسط سعر الدولار قرشين مسجلًا 4.60 دينار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مقارنة بالأسعار التي سجلها، أمس الثلاثاء.

في حين هبط سعر اليورو قرشين مسجلًا 5.19 دينار، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا مقارنة بأسعار الأمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر الليرة التركية قرشًا مسجلة 0.44 دينار، وارتفع اليوان الصيني قرشًا إلى 0.72 د‫ينار، وانخفض سعر الدينار التونسي قرشًا إلى 1.59 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي قرشًا إلى 1.25 دينار، فيما بقي الريال السعودي عند 1.22 دينار.