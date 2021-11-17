408 إصابات جديدة و13 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 11:02 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 137 حالة حرجة، و13 وفاة، و1872 شفاء.

وقال المركز في بيانه رقم «563»، إنه تسلّم، الثلاثاء، 4062 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبيّن سلبية 3654 عينة، وإيجابية 408 عينات بنسبة 10% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 366 ألفًا و238 حالة بينها 38 ألفًا و295 نشطة، و322 ألفًا و611 شفاء، و5332 وفاة.

وتلقى مليون و621 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما تلقى 557 ألفًا و566 شخصًا الجرعة الثانية.

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