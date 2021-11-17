ليبيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية «كوميسا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 11:15 صباحا
من مشاركة مسؤولي وزارة الخارجية باجتماع «كوميسا»، 16 نوفمبر 2021. (الخارجية الليبية)

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي، عمر كتي، الثلاثاء، نيابة عن الوزيرة نجلاء المنقوش، في اجتماع  وزراء خارجية السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «كوميسا».

وخلال الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية «زووم»، أكد كتي دور دول «كوميسا» في التكامل الأفريقي، وتهيئة الظروف المناسبة للتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وشدد على أهمية معالجة التحديات كافة، التي تواجه الدول الأعضاء في تحقيق وتنفيذ أهداف التجمع على المستوى الوطني، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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واستعرض الاجتماع الوزاري عدة بنود أهمها تقرير حالة السلم والأمن في دول التجمع، والبرامج والمشاريع التنموية في تلك الدول.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «كوميسا» الـ21 المُزمع عقده في مصر في 23 نوفمبر الجاري، والذي تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعوة رسمية من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للمشاركة فيه.

من مشاركة مسؤولي وزارة الخارجية باجتماع «كوميسا»، 16 نوفمبر 2021. (الخارجية الليبية)
من مشاركة مسؤولي وزارة الخارجية باجتماع «كوميسا»، 16 نوفمبر 2021. (الخارجية الليبية)
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