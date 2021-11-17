حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 17 نوفمبر 2021)

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة معتدلة، اليوم الأربعاء، على غالب مناطق ليبيا نهارًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج والوسط والشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

- السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: متغيّرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الخميس إلى شمالية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة :

- السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على رأس لانوف.

- الرياح: متغيّرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على هون وبعض المناطق المجاورة لها.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيّرة الاتجاه خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.