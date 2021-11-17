«أمن الهلال النفطي» يضبط متهما بسرقة أموال في الخمس

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 09:16 صباحا
متهم بسرقة أموال في الخمس، 16 نوفمبر 2021، (أمن الهلال النفطي)

ضبطت عناصر قسم شرطة النجدة بمديرية أمن الهلال النفطي شخصًا يحمل الجنسية المصرية، مطلوب في قضية سرقة 15 ألف دينار من مواطن بمدينة الخمس.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية النقيب عمر اشويقي، إن المديرية تلقت برقية من غرفة الاتصالات الرئيسية في مديرية أمن الخمس، بخصوص توجه المتهم شرقا، حيث كان يعتزم العودة إلى مصر.

وأضاف اشويقي، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، أنه جرى تعميم البلاغ على النقاط الأمنية، لتتمكن إحدى دوريات قسم النجدة، المكلفة بالعمل في المدخل الغربي لمدينة البريقة، من إيقاف المتهم خلال استقلاله سيارته، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه.

 

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