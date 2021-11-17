إزالة التعديات على مشروع الإنماء العربي في صبراتة

حملة أمنية على أراضي مشروع الإنماء العربي في صبراتة، 16 نوفمبر 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية إزالة التعديات على مشروع الإنماء العربي داخل مدينة صبراتة.

ونفذت لجنة مشتركة مكلفة بمنع وإيقاف التعديات على أراضي الدولة الحملة على أرضي المشروع، الذي تصل مساحته إلى 57 هكتارًا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات النائب العام، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتضم اللجنة أفرادًا من البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، وفرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وفرع الدعم المركزي صبراتة، وجهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي.