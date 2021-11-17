مفوضية الانتخابات: توزيع أكثر من 759 ألف بطاقة ناخب بعموم البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 01:35 صباحا
متابعة توزيع بطاقة الناخب على المواطنين بمراكز الاقتراع في سرت. (الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، توزيع 759 ألف و58 بطاقة ناخب بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت المفوضية إن عدد الرجال الذين حصلوا على بطاقة الناخب بلغ 507 ألفًا و205 شخصًا، في حين بلغ عدد النساء اللائي تحصّلن على بطاقة الناخب 251 ألفًا و853 امرأة، بحسب الإحصائية الصادرة اليوم.

- المفوضية العليا تعلن ملاحظات رصدتها في المراكز الانتخابية

وكانت المفوضية رصدت ملاحظات في عملية توزيع البطاقات من أبرزها «حضور الناخب لتسلُّم بطاقاته دون إثبات هوية وإصراره على ذلك، أو محاولته تسلُّم البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن تسلُّمها سيتم بالحضور الشخصي».

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