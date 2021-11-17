مؤسسة النفط تعلق على تصريح السفير الأميركي

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الثلاثاء، بتصريح سفير الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والذي أكد فيه على أهمية الحفاظ على المؤسسة الوطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة.

وقالت مؤسسة النفط، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تصريح السفير الأميركي «يأتي ذلك ضمن سلسة من الدعم المحلي والدولي الذي تحظى به المؤسسة، نظرًا لنجاحها في إدارة قطاع النفط واستمرار عملياتها لصالح كل الليبيين على الرغم من كل المشاكل التي مرت بها ليبيا خلال الأعوام الماضية».

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وأكدت المؤسسة أنها «لن تتوانى في استخدام حقها القانوني للدفاع عن عامليها والمحافظة على استمرار عملياتها، وستعمل مع كل شركائها في المصلحة الوطنية من أجل معاقبة كل من يتعرض لهذا القطاع أو يحاول النيل منه خدمة لمصالحه الشخصية الضيقة».

وكان السفير الأميركي غرد عبر صفحته على «تويتر»، عن فحوى اجتماعه الثلاثاء مع الجمعية الأميركية- الليبية للأعمال، حيث أكد «أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها».