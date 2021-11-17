إخماد حريق في منتزه سرت العائلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 12:36 صباحا
حريق في منتزه سرت العائلي (أرشيفية: الإنترنت)

نشب حريق في منتزه سرت العائلي الترفيهي، الثلاثاء، من قبل خارجين عن القانون، وفق مدير مكتب هئية السلامة الوطنية بالمدينة العميد ساسي محمد.

وقال محمد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فريق السلامة الوطنية تمكنوا من إخماد الحريق بعد نصف ساعة من اشتعال النيران، لافتًا إلى أن السبب وراء اندلاع الحريق، الذي لم يتسبب في أية أضرار بشرية، لا يزال مجهولاً.

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وأوضح أن المنتزه يتعرض باستمرار للحرائق والعبث من قبل خارجين على القانون، كما يعتبر من أكبر المنتزهات في ليبيا وجرى افتتاحه قبل 15 عامًا.

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