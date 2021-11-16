وزير الحكم المحلي يبحث ملف البنية التحتية مع عمداء بلديات جبل نفوسة

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي خلال لقائه عمداء بلديات منطقة جبل نفوسة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اليوم الثلاثاء، ملف البنية التحتية خلال لقائه عمداء بلديات منطقة جبل نفوسة ووجهاء المنطقة.

وأفاد بيان للوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الوزير التومي عقد اجتماعًا في بلدية جادو مع عمداء بلديات جبل نفوسة وأعيان المنطقة.

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وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجهها البلديات الواقعة في نطاق منطقة جبل نفوسة، وأهمها ملف البنية التحتية والنظافة العامة، كما جرت مناقشة بعض الأمور الاجتماعية المتعلقة بالجهود المبذولة في إطار المصالحة الاجتماعية.

وأكد التومي استعداد الوزارة «تقديم ما أمكن من دعم لهذه البلديات بغية تحسين مستوى الخدمات فيها»، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ برنامج اللامركزية الذي تتبناه الوزارة منذ تسلمه مهامها.