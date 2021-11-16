إطلاق منصة إلكترونية لإصدار شهادات الحصول على لقاح «كورونا»

حفل إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على شهادات لقاح كورونا وتحليل الفيروس. (مركز مكافحة الأمراض)

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، منصة إلكترونية متخصصة في إصدار شهادات الحصول على لقاح «كورونا»، وشهادات اختبار «PCR» بالتعاون مع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT) ومكتب الإحصاء والمعلومات بالمركز الوطني.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن إطلاق المنصة يهدف إلى «تسهيل إجراءات السفر بمنح المسافرين شهادات معتمدة برمز QR خاص، ولتجنب تزوير بطاقات التطعيم»، مؤكدًا أنه سعى من بداية الجائحة إلى تغطية كافة الجوانب، «الرفع من الوعي، وتسهيل الحياة خلالها»، مشيرًا كذلك إلى أن «رقمنة المعاملات والبيانات نهج عالمي، وإحدى أهم الوسائل المستخدمة في معالجة تأثيرات جائحة كورونا».

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حضر احتفالية إطلاق المنصة الإلكترونية التي أُقيمت صباح اليوم بمقر شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول، بمدينة طرابلس، وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل الوزارة سمير كوكو، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر مفتاح السائح، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، ومدير عام الشركة رجب بن رجب، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس عبدالباسط الباعور، ومدير عام شركة «المدار الجديد» محمد الهادي حسن، ورئيس مجلس إدارة شركة «ليبيا للاتصالات والتقنية» عبدالباسط السنوسي، ومدير عام الشركة جعفر فرج.

حفل إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على شهادات لقاح كورونا وتحليل الفيروس. (مركز مكافحة الأمراض)

حفل إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على شهادات لقاح كورونا وتحليل الفيروس. (مركز مكافحة الأمراض)

حفل إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على شهادات لقاح كورونا وتحليل الفيروس. (مركز مكافحة الأمراض)