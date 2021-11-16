كوبيش يؤكد للسايح دعم المجتمع الدولي الانتخابات المقبلة في ليبيا

لقاء كوبيش والسايح بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذلك التزام المنظمة الدولية بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

جاء ذلك خلال اجتماع كوبيش مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية، عبر موقعها على الإنترنت، إن السايح وكوبيش ناقشا خلال الاجتماع مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

- المفوضية: 721 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية

وهنأ المبعوث الأممي، السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والشعب الليبي بالانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية المقررة إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وشرعت المفوضية العليا للانتخابات منذ 7 نوفمبر الجاري في استقبال ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المتقدمين للاستحقاق الرئاسي 9 مرشحين، في حين وصل عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية 721 مترشحًا بحسب المفوضية.

لقاء كوبيش والسايح بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)