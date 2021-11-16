كوبيش يؤكد للسايح دعم المجتمع الدولي الانتخابات المقبلة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 07:12 مساء
لقاء كوبيش والسايح بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذلك التزام المنظمة الدولية بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

جاء ذلك خلال اجتماع كوبيش مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية، عبر موقعها على الإنترنت، إن السايح وكوبيش ناقشا خلال الاجتماع مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

- المفوضية: 721 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية

وهنأ المبعوث الأممي، السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والشعب الليبي بالانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية المقررة إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وشرعت المفوضية العليا للانتخابات منذ 7 نوفمبر الجاري في استقبال ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المتقدمين للاستحقاق الرئاسي 9 مرشحين، في حين وصل عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية 721 مترشحًا بحسب المفوضية.

لقاء كوبيش والسايح بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «1-1» أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
عملة «بيتكوين» تفقد أكثر من 4% من قيمتها
اقتصاد
ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ315 شركة خلال أسبوع
ليبيا
السجائر الإلكترونية تثير الجدل في بريطانيا
طب وصحة
مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
ضبط متهم بحرق منزل في بنغازي
ليبيا
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
بعشرة أهداف نظيفة.. إنجلترا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر
رياضة عالمية
رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن تشافي
رياضة عالمية
أميركا: روسيا أجرت اختبارا مضادا لأحد أقمارنا الصناعية
دولى
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية