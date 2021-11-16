المنفي يبحث مع وزراء الحكومة بالمنطقة الشرقية المشاكل والصعوبات أمام مهامهم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 05:26 مساء
من لقاء المنفي مع وزراء المنطقة الشرقية, 16 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالمنطقة الشرقية، المشاكل والصعوبات التي تعوق المهام الموكلة لهم.
الاجتماع الذي جاء بعد التحاق الوزراء بأعمالهم في طرابلس، «استجابةً لمبادرة المنفي لعودتهم» إلى العاصمة وفق ما أعلن بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي، العمل على حلحلة الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان أول ثمار هذا التنسيق، استئناف حركة الطيران بمطارات المنطقة الشرقية.

اللقاء ضم وزراء كل من «الرياضة، والتخطيط، السياحة، التربية والتعليم، الموارد المائية، والثروة البحرية».

وفي 10 ‏نوفمبر الجاري، أصدر المنفي تعليمات، بعودة نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، والوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية لمباشرة أعمالهم بطرابلس.

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كما دعا في خطابه جميع الأطراف لإعادة فتح جميع المطارات، والطرق أمام المواطنين خدمة للصالح العام، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي سيعمل على حل الإشكاليات، ومعالجة جميع المطالبات التي تخدم الوطن والمواطن.

من جانبهم، أشاد الوزراء الحاضرون للاجتماع، بجهود المنفي لـ«رأب الصدع من أجل استمرار عمل السلطة التنفيذية دون أي تجاذبات أو معوقات»، وفق البيان.

من لقاء المنفي مع وزراء المنطقة الشرقية, 16 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع وزراء المنطقة الشرقية, 16 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع وزراء المنطقة الشرقية, 16 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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