حفتر يطالب الليبيين بالاختيار الصحيح «الذي لا يندمون فيه مرة ثانية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 05:01 مساء
حفتر متحدثا للصحفيين بمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

طالب المشير خليفة حفتر الليبيين بالاختيار الصحيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «الذي لا يندمون فيه مرة ثانية»، منبهًا إلى صعوبة المرحلة المقبلة، وفق تصريح أدلى به للصحفيين بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء، عقب تقديم أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية.

وأعرب حفتر في تصريحه الذي بثَّته قناة «ليبيا الحدث» عن سعادته بالبدء في إجراءات الترشُّح وانطلاق الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعاملين فيها على «التنظيم والترتيب الممتاز» من جهتها للعملية الانتخابية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال حفتر إنه يأمل «أن يختار الليبيون العنصر الصحيح الذي يستطيع أن يقدم خدمات حقيقية لليبيين. لأن الليبيين لهم أكثر من 500 سنة تقريبًا وهم يعانون من عصر الأتراك إلى عصر الطليان إلى عصر ليبيين ابتداءً من الملك إلى معمر إلى هذه الفترة الأخيرة التي تدفقت علينا هذه المجموعات الإرهابية الذين أتوا من كل حدب وصوب»

ونبَّه حفتر في ختام تصريحه إلى أن «المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وما تحتاج إلا رجل»، مطالبًا «كافة الليبيين أن يختاروا الاختيار الصحيح الذي لا يندموا فيه مرة ثانية».

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وفي كلمة وجهها لليبيين جرى بثها بالتزامن مع تقديم أوراق ترشُّحه لمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي صباح اليوم، اعتبر المشير خليفة حفتر أن إجراء الانتخابات في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر بمثابة «المخرج الوحيد للأزمة» في ليبيا، و«الطريق الأمثل لعودة البلاد لمكانتها الطبيعية بين الأمم».

وقال حفتر في خطاب إعلان ترشُّحه للانتخابات الرئاسية، إن ليبيا «تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما هما طريق الحرية والاستقرار والسلام والتقدم وطريق التوتر والصراعات والعبث».

حفتر متحدثا للصحفيين بمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
حفتر متحدثا للصحفيين بمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
حفتر متحدثا للصحفيين بمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
حفتر متحدثا للصحفيين بمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
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