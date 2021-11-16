40 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 04:06 مساء
مواطن يتقدم بطلب ترشح للانتخابات البرلمانية إلى الإدارة الانتخابية طرابلس، 8 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

بلغ عدد المتقدمين للترشُّح في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن الدائرة الانتخابية الخامسة «سرت - الجفرة - السدرة» نحو أربعين مرشحًا ومرشحة، على ما أعلن مدير مكتب الدائرة خالد محمد الهليب.

وتوقَّع الهليب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، زيادة أعداد المرشحين في الدائرة خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن العمل يسير داخل المراكز الانتخابية بالدائرة في «الاتجاه الصحيح».

وأوضح أن المراكز الانتخابية بالدائرة الخامسة تشهد «إقبالًا» من المواطنين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية.

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ووفقًا لآخر إحصائية نشرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، فقد تقدم 721 مرشحًا ومرشحة لانتخابات مجلس النواب المقبلة حتى أمس الإثنين. وتصدَّرت الدائرة الثالثة قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح بواقع 113 طلبًا بينها 15 طلبًا مقدمة من نساء، فيما حلت الدائرة الخامسة والسابعة في زيل القائمة بواقع 29 طلبًا، وفقًا للإحصائية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية. واحتوت القائمة على بيانات 601 مرشح.

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