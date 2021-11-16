الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار واستقرار الإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 03:04 مساء

واصل سعر صرف العملة الأميركية الارتفاع لليوم الثالث على التوالي في السوق الموازية، ليسجل زيادة بـ11 قرشًا منذ أول من أمس الأحد.

وزاد سعر الدولار ثلاثة قروش منذ أمس، مسجلاً 5.05 دينار، مقابل 5.02 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما ارتفع سعر اليورو ليسجل 5.60 دينار، مقابل 5.58 دينار، في حين، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية والدينار التونسي، وبيعا بـ0.53 دينار و1.75 دينار ليبي على الترتيب، في حين سجّل سعر كسر الذهب 215 دينارًا للغرام.

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