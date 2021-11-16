محطة مصراتة البحرية تستقبل باخرة نقل المسافرين «كيفالاي كوين»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 02:47 مساء
الباخرة «كيفالاي كوين» لدى وصولها إلى محطة مصراتة البحرية، 16 نوفمبر 2021، (شركة الحديد والصلب)

استقبلت محطة مصراتة البحرية، اليوم الثلاثاء، باخرة نقل المسافرين «كيفالاي كوين»، استعدادًا لانطلاق أولى رحلاتها خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة الليبية للحديد والصلب إن رحلات الباخرة مشروع استثماري لها، يُعدّ «إضافة مهمة لمنافذ الدولة، ويفتح أفقًا جديدة، وفرص عمل للعناصر الوطنية»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستُئنفت الرحلات البحرية بين المحطة وميناء أزمير في تركيا نهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد توقف دام أربعة عقود، بحسب ما أعلنت السلطات هناك.

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وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في أنقرة مرتضى قرنفيل إن مشروع الرحلات البحرية سيكون بواسطة سفينتي ركاب في المرحلة الأولى، سعة إحداهما 1200 شخص والأخرى 700 شخص، وتضم كل منهما 400 سرير، وتتسع السفينتان لنقل 500 سيارة، فيما تستغرق الرحلة بين المدينتين يومين.

محطة مصراتة البحرية، 16 نوفمبر 2021، (شركة الحديد والصلب)
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