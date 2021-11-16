تركيا: استقبال المسافرين من ليبيا دون تقرير «PCR» بشرط

مطار إسطنبول، (أرشيفية: الإنترنت)

أقرت تركيا إجراءات جديدة بخصوص استقبال المسافرين من ليبيا، حيث أصبحت تسمح بالدخول عبر جميع منافذها دون الحاجة إلى تقرير اختبار «PCR»، حال تقديم المسافر مستندًا يثبت تلقيه جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو أنقرة.

ويجب أن يمر على تلقي المسافر آخر جرعة 14 يومًا على الأقل، أو يقدِّم ما يثبت أنه أُصيب بالفيروس خلال الستة الأشهر الأخيرة، حسب ما جاء في بيان للسفارة التركية في طرابلس، نقلته صفحة إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه في حالة عدم تقديم شهادة التطعيم، أو ما يثبت الإصابة السابقة، سيطلب تقديم تقرير اختبار «PCR» سالب أُجري قبل 72 ساعة كأقصى حد قبل الدخول، أو نتيجة الاختبار السريع السالب الذي أُجري خلال 48 ساعة من الوصول إلى البلاد، ويُعفى الأطفال دون الثانية عشرة من هذه الإجراءات.

وأشار إلى أنه من الممكن إجراء الاختبار للمسافرين من وزارة الصحة التركية في جميع المنافذ، في نقاط الوصول على أساس أخذ العينة، والسماح لهم بالتوجّه إلى نقط وصولهم الأخيرة، وفي حالة صدور نتائج اختباراتهم موجبة فسيخضعون للعلاج وفقًا لدليل مكافحة فيروس «كورونا»، حيث يفرض العزل الصحي لهم وللمخالطين مدة 14 يومًا في عناوين يحددونها بأنفسهم.