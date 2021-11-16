تركيا: استقبال المسافرين من ليبيا دون تقرير «PCR» بشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 02:38 مساء
مطار إسطنبول، (أرشيفية: الإنترنت)

أقرت تركيا إجراءات جديدة بخصوص استقبال المسافرين من ليبيا، حيث أصبحت تسمح بالدخول عبر جميع منافذها دون الحاجة إلى تقرير اختبار «PCR»، حال تقديم المسافر مستندًا يثبت تلقيه جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو أنقرة.

ويجب أن يمر على تلقي المسافر آخر جرعة 14 يومًا على الأقل، أو يقدِّم ما يثبت أنه أُصيب بالفيروس خلال الستة الأشهر الأخيرة، حسب ما جاء في بيان للسفارة التركية في طرابلس، نقلته صفحة إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه في حالة عدم تقديم شهادة التطعيم، أو ما يثبت الإصابة السابقة، سيطلب تقديم تقرير اختبار «PCR» سالب أُجري قبل 72 ساعة كأقصى حد قبل الدخول، أو نتيجة الاختبار السريع السالب الذي أُجري خلال 48 ساعة من الوصول إلى البلاد، ويُعفى الأطفال دون الثانية عشرة من هذه الإجراءات.

وأشار إلى أنه من الممكن إجراء الاختبار للمسافرين من وزارة الصحة التركية في جميع المنافذ، في نقاط الوصول على أساس أخذ العينة، والسماح لهم بالتوجّه إلى نقط وصولهم الأخيرة، وفي حالة صدور نتائج اختباراتهم موجبة فسيخضعون للعلاج وفقًا لدليل مكافحة فيروس «كورونا»، حيث يفرض العزل الصحي لهم وللمخالطين مدة 14 يومًا في عناوين يحددونها بأنفسهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
السجائر الإلكترونية تثير الجدل في بريطانيا
طب وصحة
مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
ضبط متهم بحرق منزل في بنغازي
ليبيا
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
بعشرة أهداف نظيفة.. إنجلترا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر
رياضة عالمية
رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن تشافي
رياضة عالمية
أميركا: روسيا أجرت اختبارا مضادا لأحد أقمارنا الصناعية
دولى
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» خارج الصين نهائيا.. واللاعبون «يبكون» حزنا