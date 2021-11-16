استئناف الرحلات الداخلية بمطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 02:35 مساء
إدارة مطار بنينا الدولي. (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الداخلية من وإلى المطار لكل شركات الطيران.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته إدارة المطار على صفحتها بموقع «فيسبوك»، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

- الدبيبة يصدر تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينا وشركات المناولة والتموين
إصابة 18 عاملا في سقوط جزء من صالة الركاب رقم 1 بمطار بنينا

وسبق أن أعلن العاملون بمطار بنينا الدولي والشركات العاملة بالمطار إضرابهم عن العمل وإيقاف الرحلات الجوية الداخلية من وإلى المطار للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.

وفي أكتوبر، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة «تعليماته بمعالجة أوضاع رواتب العاملين بمطار بنينا»، وكذلك شركات المناولة والتموين». وقال: «إن فرحة أبناء الشعب الليبي بعودة حركة النقل البرية والجوية بين المدن الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا سنحافظ عليها مهما كلفنا ذلك».

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