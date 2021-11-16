اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة

مقبرة جماعية مكتشفة حديثا في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرُّف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، اكتشاف موقعين لمقبرتين جماعيتين جديدتين بمدينة ترهونة.



وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن فرقها تمكَّنت من اكتشاف المقبرتين بمنطقة «القابينة» بطريق العبدلي في ترهونة، لافتة إلى أن عمليات الاستخراج ستبدأ غدًا الأربعاء.

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وفي أكتوبر الماضي، أكد رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، «جمع البعثة أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020». وقال، في مؤتمر صحفي بجنيف لمناسبة إطلاق تقرير البعثة، إنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما أسماه «المتورطين في الجرائم حتى الآن»، مشيرًا إلى أن هناك «أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي».

وتحدث التقرير عن أن «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قُتل وجُرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية». أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف «في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين».