صيانة كابل «ضغط عالي» على خط غرناطة بحي الأندلس

صيانة كابل «ضغط عالي» على خط غرناطة بحي الأندلس، 16 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من صيانة كابل ضغط عالٍ معطوب على خط غرناطة رقم «1» بمنطقة حي الأندلس.



وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن العمل جارٍ على اختبار وتشغيل الخط بفضل جهود الكوادر الفنية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس.

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وتُجري شركة الكهرباء أعمال صيانة للعديد من المحطات خلال الفترة الماضية، شملت محطة كهرباء شارع هايتي (وسط طرابلس)، ومحطة قصر الأخيار (75 كيلومترًا شرق طرابلس)، ومحطة الصوف، ومحطة القبة (شمال شرق البلاد)، ومحطة تمسان (جنوب غرب ليبيا)، ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إصلاح كابل ضغط عال معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

صيانة كابل «ضغط عالي» على خط غرناطة بحي الأندلس، 16 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

صيانة كابل «ضغط عالي» على خط غرناطة بحي الأندلس، 16 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)