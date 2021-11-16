ضبط مصنع للخمور في بنغازي

المتهم بإدارة مصنع لإنتاج الخمور في بنغازي، 16 نوفمبر 2021، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط أفراد مركز شرطة بوعطني مصنعًا لإنتاج الخمور المحلية، وقُبض على صاحبه متلبسًا.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز معلومات من مصدر حول نشاط المنصع، وعلى الفور أحذ الإذن من النيابة العامة لمداهمة المكان، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وكلَّف أعضاء التحريات للانتقال إلى المزرعة التي بها المصنع؛ حيث ضُبط القائم عليه، الذي تقرَّر إيداعه الحجز القانوني.

وبالاستدلال مع المتهم، اعترف بما نُسِب إليه، وأنه يمارس هذا النشاط منذ فترة طويلة، واتُخذت الإجراءات القانونية معه، وأُحيل إلى النيابة العامة.