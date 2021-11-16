«الأرصاد»: شبورة على أقصى الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على أقصى الساحل الشرقي، نتيجة ظهور شبورة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على ساحلي طرابلس ومصراتة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة غدًا على ساحل سرت.

- الرياح جنوبية غربية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، وتكون جنوبية غربية إلى غربية غدًا على الساحل من زوارة إلى طرابلس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحلي طرابلس و مصراتة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا، مع سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على ساحل البريقة والساحل من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

- الرياح متغيّرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شمالية غربية اليوم على ساحل درنة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على أقصى الساحل الشرقي، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة على أقصى الساحل الشرقي؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.