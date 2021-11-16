«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ315 شركة خلال أسبوع

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات فتح الاعتمادات المستندية من 315 شركة.

وأوضح المصرف تقدم تلك الشركات بالطلبات خلال الفترة من الرابع إلى العاشر من شهر نوفمبر الجاري، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، في بيان اليوم، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.