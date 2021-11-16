حفتر: ليبيا على مفترق طريقين إما السلام أو الصراع

المشير خليفة حفتر معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية، 16 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

اعتبر المشير خليفة حفتر أنّ إجراء الانتخابات في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر بمثابة «المخرج الوحيد للأزمة» في ليبيا، و«الطريق الأمثل لعودة البلاد لمكانتها الطبيعية بين الأمم».



وقال حفتر في خطاب إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا «تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما هما طريق الحرية والاستقرار والسلام والتقدم وطريق التوتر والصراعات والعبث».



ووجّه حديثه إلى الشعب الليبي قائلًا: «عليكم أنتم وحدكم اختيار الطريق (...) بعد سنوات ليست قليلة عانيتم فيها ما عانيتم من مشاق وكروب ومتاعب ها قد فُتحت أمامكم أبواب الأمل لاسترجاع الشرعية وامتلاك المبادرة لإعادة بناء دولتكم واختيار قادتكم للعبور نحو الأمان».

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ووصف حفتر اللحظة الراهنة بـ«التاريخية الفارقة»، وقال إنها «لا يليق أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء ولا تصلح لدغدغة العواطف لاستجداء الأصوات بل هي بالنسبة لنا لحظة وطنية صادقة لخطاب العقل والضمير والوجدان».



وتعهد بـ«الاصطفاف إلى جانبكم (الشعب) مدافعًا عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها (...) فلا شيء في منهجنا سيعلو على سيادة البلاد أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها واستقلالها».