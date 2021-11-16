حفتر: ليبيا على مفترق طريقين إما السلام أو الصراع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 10:59 صباحا
المشير خليفة حفتر معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية، 16 نوفمبر 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

اعتبر المشير خليفة حفتر أنّ إجراء الانتخابات في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر بمثابة «المخرج الوحيد للأزمة» في ليبيا، و«الطريق الأمثل لعودة البلاد لمكانتها الطبيعية بين الأمم».

وقال حفتر في خطاب إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا «تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما هما طريق الحرية والاستقرار والسلام والتقدم وطريق التوتر والصراعات والعبث».

ووجّه حديثه إلى الشعب الليبي قائلًا: «عليكم أنتم وحدكم اختيار الطريق (...) بعد سنوات ليست قليلة عانيتم فيها ما عانيتم من مشاق وكروب ومتاعب ها قد فُتحت أمامكم أبواب الأمل لاسترجاع الشرعية وامتلاك المبادرة لإعادة بناء دولتكم واختيار قادتكم للعبور نحو الأمان».

- حفتر يعلن ترشحه للرئاسة

ووصف حفتر اللحظة الراهنة بـ«التاريخية الفارقة»، وقال إنها «لا يليق أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء ولا تصلح لدغدغة العواطف لاستجداء الأصوات بل هي بالنسبة لنا لحظة وطنية صادقة لخطاب العقل والضمير والوجدان».

وتعهد بـ«الاصطفاف إلى جانبكم (الشعب) مدافعًا عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها (...) فلا شيء في منهجنا سيعلو على سيادة البلاد أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها واستقلالها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» خارج الصين نهائيا.. واللاعبون «يبكون» حزنا