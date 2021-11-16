أحوال الطقس اليوم: أمطار على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي

سماء مبلدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم الثلاثاء، على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا على سرت، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الخميس على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، تتحول الخميس المقبل إلى شمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجّل تراجعًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم، خصوصًا على مناطق جالو والجغبوب وأوجلة وطبرق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق سبها والشاطئ وأوباري والهروج، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط الخميس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، وتسجّل انخفاضًا غدًا على غدامس.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.