ضبط متهم بحرق منزل في بنغازي

المتهم بإحراق منزل مواطن في بنغازي، 15 نوفمبر 2021، (أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي بنغازي بالتعاون مع قسم شرطة النجدة، متهمًا بحرق منزل في المدينة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ يفيد بتعرض بيته للحرق عمدًا. وعلى فور عممت الأجهزة الأمنية مواصفات الشخص المطلوب، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتعرّف أعضاء التحريات على الجاني، حيث جرى الإيقاع به في كمين مُحكم من قِبل دوريات أمنية، ونُقل إلى قسم البحث الجنائي، حيث أودع في الحجز القانوني.

وبمتابعة التحقيقات في الواقعة، أفادت زوجة الشاكي بأنها رأته وهو يحرق المنزل، فأنكر الأخير ما نُسب إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.