ضبط ثلاثة عمال وافدين يسرقون أسلاك الكهرباء في الساعدية

سرقة أسلاك كهربائية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الاثنين، عن ضبط ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة يقومون بسرقة كوابل وأسلاك النحاس الخاصة بالشركة العامة للكهرباء في منطقة الساعدية.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الجفارة والتنسيق مع البحث الجنائي بمديرية ٱمن الجفارة ضبطوا المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- ضبط 63 حاوية بميناء الخمس تحتوي على أسلاك ومسروقات من شركة الكهرباء

وفي السابق، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة جرى ضبطهم وهم يقومون بسرقة كوابل وأسلاك النحاس الخاصة بالشركة العامة للكهرباء (وزارة الداخلية).